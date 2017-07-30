В столичном регионе ожидается облачная погода, температура поднимется до 28 градусов тепла. Синоптики также прогнозируют дождь, град и грозы в воскресенье, пишет ТАСС.

«Днем ожидается дождь, местами сильный, гроза, град, температура воздуха в Москве составит 24–26, по области — от 23 до 28 градусов», — говорится в сообщении Росгидромета.

29 июля стал самым теплым днем лета и всего 2017 года. Температура воздуха достигла 29,1 градуса тепла.

Рекордная жара была зарегистрирована в Москве 29 июля 2010 года. В тот день столбики термометров показали +38,2 градусов.