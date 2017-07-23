В воскресенье, 23 июля, в российской столице будет преимущественно солнечно. Температура воздуха прогреется до 22–24 градусов, сообщает ТАСС со ссылкой на Росгидромет.

«Будет преимущественно солнечно, по области местами возможен кратковременный дождь», — сказали агентству в метеослужбе.

Ветер сменится на северо-западный, до 5–10 м/с.

В ночь на понедельник похолодает до 11–13 градусов, осадков не ожидается. В первый день следующей недели сохранится солнечная и сухая погода — до 23–25 градусов тепла.

Ранее синоптики центра погоды «Фобос» сообщили, что традиционной июльской жары уже не будет, поскольку началось сокращение дневного времени примерно на 15 минут в сутки. Средняя летняя температура в этом году будет на 2,5–3,5 градуса ниже климатической нормы.