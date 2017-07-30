В Стамбуле проходит акция под лозунгом «Руки прочь от моей одежды». Сотни женщин вышли на марш против насилия и враждебного отношения мужчин, требующих их одеваться более консервативно. Об этом пишет агентство Reuters.

«Мы не будем подчиняться, молчать, бояться. Мы победим через сопротивление», — выкрикивала толпа.

Также, женщины, учувствовавшие в протесте, несли шорты на вешалках как пример одежды, которые мужчины считают неприемлемой.