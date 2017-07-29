В Турции задержан бывший британский солдат Джо Робинсон, который воевал против террористической группировки «Исламское государство» (ИГ — организация запрещена в РФ) в Сирии на стороне курдских объединений. Об этом сообщает The Independent.

По данным издания, 23-летний британец был задержан на турецком курорте Дидим, где отдыхал вместе со своей девушкой, гражданкой Болгарии Мирой Рожкан и ее матерью.

«Это было ужасно. Они сказали, что кто-то прислал им сообщение, в котором говорилось, что мы террористы и готовимся сделать что-то в Турции. Они не сказали, от кого оно. Арестовали нас на пляже, пока мы отдыхали с моей матерью», — рассказала Рожкан.

После задержания и проведения проверки девушку Робинсона и ее мать отпустили.

Власти Турции сообщили, что в настоящий момент проводится расследование в отношении британского экс-военного и проверяются его связи с курдами, которые в Турции считаются террористами.

Робинсон входил в состав курдских «отрядов народной самообороны», которые имеют отношение к запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. Также стало известно, что страница Робинсона в социальной сети Facebook была заблокирована. На ней мужчина публиковал фотографии в курдской военной форме.

Министерство иностранных дел Великобритании сообщило, что уже уведомлено о задержании британца и выясняет детали произошедшего.