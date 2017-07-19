Наступлению турецких войск на севере провинции Алеппо помешали повстанческие курдские Отряды народной самообороны.

По данным «Федерального агентства новостей», в столкновениях с курдскими повстанцами погибли до 20 турецких союзников.

Кроме того, поддерживаемые Турцией боевики накануне атаковали укрепления курдской Сирийской демократической армии под городом Айн-Дакна на севере провинции Алеппо.

В результате ожесточенных боев 25 курдских ополченцев погибли, еще один боец Сирийской демократической армии попал в плен.