Около 400 человек были выселены из пятизвездочного отеля Munamar Beach, принадлежащего члену правящей семьи Катара в турецкой провинции Магла. Об этом сообщает издание Diken.

По информации издания, для выселения постояльцев были вызваны полицейские. Гости отеля были вынуждены провести ночь в лобби отеля, ожидая расселения в другие гостиницы.

Причиной выселения стало судебное разбирательство между владельцем отеля, членом правящего в Катаре клана Насером Ахметом Али Аль Тани, и турецкой управляющей компанией, арендовавшей отель на 5 лет за $1 млн в год.

В 2015 году стороны не смогли договориться о новых условиях аренды, и шейх подал в суд с требованием освободить гостиницу. В свою очередь арендатор подал встречный иск с требованием возместить $4,75 млн, потраченных на содержание гостиницы. Суд длился почти полтора года и 21 июля вынес решение в пользу катарского шейха, который распорядился немедленно освободить гостиницу от постояльцев и персонала.

В результате представители Аль Тани в сопровождении полиции и судебных приставов прибыли в отель, чтобы снять полномочия с действующей администрации и выселить отдыхающих. Ничего не подозревающие туристы оказались заложниками ситуации.

По предварительной информации, среди постояльцев отеля были и российские граждане. К решению проблемы подключилась ассоциация отельеров Турции, которая совместно с турагентствами расселила гостей по другим гостиницам.