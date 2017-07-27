Членство Турции в ЕС исключено, заявил канцлер Австрии Кристиан Керн в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung. Об этом пишет «Газета.ру».

«Европа никогда не сможет переварить вступление Турции [в ЕС] хотя бы по чисто экономическим причинам. Как это должно выглядеть?» — сказал он.

По мнению Керна, Турция «перешла все красные линии» в вопросе нарушения прав человека. Он также считает, что Турции необходимо сказать, что она никогда не сможет вступить в Евросоюз.