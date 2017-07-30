Два человека, в том числе двухлетний ребенок, погибли под колесами автомобиля на пешеходном переходе в Адыгейске. Об инциденте сообщила пресс-служба МВД по Республике Адыгея.

«По предварительным данным, водитель BMW совершил наезд на женщину и девочку, которой 2,5 года, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу», — приводит «Газета.ру» сообщение ведомства.

Авария произошла около 22:30 мск в субботу. В результате ДТП оба пешехода скончались.

Сотрудникам полиции удалось задержать водителя иномарки. Выясняются обстоятельства произошедшего.