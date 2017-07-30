Иномарка насмерть сбила женщину и двухлетнюю девочку в Адыгейске
Два человека, в том числе двухлетний ребенок, погибли под колесами автомобиля на пешеходном переходе в Адыгейске. Об инциденте сообщила пресс-служба МВД по Республике Адыгея.
«По предварительным данным, водитель BMW совершил наезд на женщину и девочку, которой 2,5 года, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу», — приводит «Газета.ру» сообщение ведомства.
Авария произошла около 22:30 мск в субботу. В результате ДТП оба пешехода скончались.
Сотрудникам полиции удалось задержать водителя иномарки. Выясняются обстоятельства произошедшего.