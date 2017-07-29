Два человека погибли в ДТП в Новой Москве
Два человека погибли и еще трое пострадали в результате ДТП в Новой Москве. Об инциденте в субботу сообщила пресс-служба столичного управления ГИБДД.
Авария произошла на подъездной дороге к Подольску.
«Водитель автомобиля BMW не справился с управлением и совершил наезд на бетонный блок, после чего автомобиль опрокинулся. В результате ДТП двое человек скончались на месте и трое ранены», — приводит ТАСС слова представителя правоохранительных органов.
Сейчас на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, выясняются обстоятельства произошедшего.