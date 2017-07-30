Три человека погибли в ДТП при столкновении легкового автомобиля с грузовиком в Адыгее. Об инциденте в субботу сообщила пресс-служба республиканского МВД.

Инцидент произошел около 19:30 на трассе Энем–Бжедугхабль близ аула Понежукай в Теучежском районе.

«Произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей ВАЗ-21099 и МАН. В результате ДТП ВАЗ-21099 загорелся, находившиеся в нем трое человек погибли», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Сейчас на месте ДТП работает следственно-оперативная группа, устанавливаются причины аварии.