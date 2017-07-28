В Татарстане произошло ДТП, в результате которого два человека погибли, еще четверо пострадали. Об этом сообщает портал ProKazan.ru со ссылкой на ГИБДД.

Авария произошла на трассе Бугульма–Азнакаево в 21.17 по местному времени. По данным портала, водитель ВАЗ-2107 хотел обогнать трактор, однако врезался в него, после чего на встречной полосе столкнулся с ВАЗ-2109.

В результате аварии 37-летний водитель и 22-летняя девушка — пассажирка ВАЗ-2107 скончались на месте. Сообщается, что пассажиры ВАЗ-2109 были госпитализированы, среди пострадавших двое детей.