Пекин выступил за усиление экономического сотрудничества между странами БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка) и упрощение процедур взаимного инвестирования. Об этом заявил министр промышленности и информатизации КНР Мяо Вэй.

«Необходимо упростить процедуры инвестирования, а также совместными усилиями раскрыть потенциал нашего сотрудничества и добиться взаимодополняемости», — приводит ТАСС слова китайского министра.

Мяо Вэй также призвал работать над повышением совместимости производственных секторов и стратегий развития пяти стран БРИКС и укреплять сотрудничество между участниками объединения на уровне малого и среднего бизнеса.