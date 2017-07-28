Россия предложила странам БРИКС присоединиться к Международному банку данных по борьбе с терроризмом, созданному Федеральной службой безопасности (ФСБ). Об этом рассказал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

«Приглашаем все страны БРИКС подключиться к созданному ФСБ России Международному банку данных по противодействию терроризму. Благодаря участию в нем 33 иностранных спецслужб и ряда профильных международных организаций создан консолидированный массив информации по лицам, причастным к террористической деятельности, а также по террористическим и экстремистским группировкам», — заявил Патрушев на встрече представителей стран БРИКС в Пекине.

Также он призвал страны принимать активные меры по выполнению международных соглашений о борьбе с терроризмом, среди которых резолюции СБ ООН об иностранных боевиках, возвращающихся из горячих точек мира, и резолюции по пресечению финансирования экстремистских организаций. В частности, речь идет о прекращении торговли нефтью с боевиками из Сирии и Ирака.

«Убеждены, что с учетом исходящей от ИГ (организация запрещена в РФ) угрозы, а также учитывая опасность от других террористических группировок, мы должны действовать решительно. Рассчитываем на поддержку коллег в этом вопросе», — добавил секретарь Совбеза.

БРИКС — экономический и торговый блок из пяти стран, созданный при участии Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР.