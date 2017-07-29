Страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) подписали план действий по углублению промышленного сотрудничества на состоявшейся в китайском городе Ханчжоу второй встрече министров промышленности объединения.

Об этом сообщил замглавы Минпромторга РФ Георгий Каламанов.

По его словам, этот документ послужит «усилению промышленной кооперации, развитию промышленной инфраструктуры, технологическому развитию, сотрудничеству в сфере инновации и трансфера технологий», передает ТАСС.

Замминистра отметил также, что план позволит «расширить всестороннюю кооперацию с ЮНИДО (Организация Объединенных Наций по промышленному развитию)».

«Полагаю, что как минимум на ближайший трехлетний период документ послужит механизмом развития еще более прочного многоформатного взаимодействия в рамках БРИКС», — сказал Каламанов.