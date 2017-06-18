РФ предложила на встрече министров БРИКС нарастить торговлю сельхозпродукцией
Россия на встрече министров сельского хозяйства стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка) предложила увеличить торговлю сельхозпродукцией и инвестиционное сотрудничество.
Об этом заявил замминистра сельского хозяйства РФ Евгений Громыко.
«Согласно принятому документу, страны «пятерки» поддержали предложение России об увеличении взаимной торговли и инвестиций», – цитирует его ТАСС.
Кроме того, все участники поддержали принятие мер против торгового протекционизма. Так же в принятой декларации отражена готовность противостоять глобальным вызовам, таким как изменение климата и обеспечение продовольственной безопасности.
Сама встреча проходит в Нанкине (Китай).