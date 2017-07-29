До 2019 года включительно на Международную космическую станцию (МКС) будет отправлено не менее 15 астронавтов. Об этом в субботнем эфире телеканала «Россия 24» сообщил глава госкорпорации «Роскосмос» Игорь Комаров.

«До конца этого года и следующего года мы будем обеспечивать доставку космонавтов и астронавтов на МКС. Также есть понимание, что этот контракт будет продлен на 2019 год», — цитирует Комарова ТАСС.

«Не меньше еще 15 астронавтов нам предстоит отправить, гарантированно», — добавил глава российской госкорпорации.

Взаимодействие России и США в космической сфере осуществляется в рамках соглашения 1992 года и ряда других подписанных сторонами документов. По МКС Россия и США сотрудничают с 1998 года наряду с Европейским космическим агентством, Японией и Канадой.

После сворачивания программы шаттлов в 2011 году США потеряли возможность самостоятельно отправлять пилотируемые корабли на МКС. И до того момента, пока у США вновь не появится эта возможность, у NASA с «Роскосмосом» достигнута договоренность о том, что астронавтов на МКС доставляют российские корабли «Союз».