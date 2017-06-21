Генеральный директор Ракетно-космической корпорации «Энергия» Владимир Солнцев уверен, что американские астронавты, несмотря на появление собственных кораблей, и дальше продолжат использовать российские космические корабли «Союз» для полетов на МКС.

«У нас подписаны контракты на 2017, 2018 и 2019 годы. Сейчас мы ведем работу по заключению контрактов после 2020 года и шансы к их подписанию очень высокие», — приводит ТАСС слова Солнцева.

Глава РКК «Энергия» отметил, что корпорация рассчитывает заключить контракты с американской Boeing, поскольку в настоящее время уже подписаны соглашения о продаже двух мест в российских кораблях на 2017–2018 годы и опцион на три места в 2019 году.