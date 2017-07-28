Российский пилотируемый космический корабль «Союз МС-05» с экипажем новой экспедиции в пятницу отправится с «Гагаринского старта» космодрома Байконур к Международной космической станции (МКС).

Как сообщает госкорпорация «Роскосмос», запуск ракеты-носителя «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-05» запланирован в пятницу на 18:41 мск. В состав основного экипажа вошли: российский космонавт Сергей Рязанский, американец Рэндольф Брезник и астронавт Европейского космического агентства Паоло Несполи. Полет к МКС будет проходить по укороченной шестичасовой схеме. Это позволит им прибыть к стыковочному узлу модуля «Рассвет» уже в 01:01 мск 29 июля.

Планируемая продолжительность полета - 139 суток. Сейчас на МКС находятся космонавт «Роскосмоса» Федор Юрчихин и астронавты NASA Пегги Уитсон и Джек Фишер, передает ТАСС.

Российские космонавты Юрчихин и Рязанский готовятся к выходу в открытый космос в середине августа. Они должны будут очистить один из иллюминаторов российского сегмента МКС и отремонтировать антенну на служебном модуле «Звезда». Также ожидается, что они запустят в открытый космос первый российский наноспутник, созданный с использованием 3D-печати.