РФ предлагает Монголии отказаться от ГЭС, губительной для Байкала
Россия выступает против строительства Монголией ГЭС на реке Селенга, так как станция может погубить озеро Байкал. Об этом заявил министр природных ресурсов Сергей Донской.
«Как я знаю, и.о. главы Бурятии Алексей Цыденов провел переговоры с монгольским руководством, и мы будем в рамках межправкомиссии продолжать переговоры с монголами в части того, чтобы коллеги выстроили нормальную политику, по которой Россия готова представлять экономически эффективные возможности, чтобы Монголия развивалась. И еще никто обратное нам не подтвердил — мы хорошо понимаем, что ГЭС в Монголии на Селенге — это удар по Байкалу», — приводит слова Донского ТАСС.
По словам министра, российская сторона готова представить монгольским партнерам «альтернативные предложения, которые позволят гибко выстроить систему энергообеспечения Монголии с учетом тех мощностей, которые есть в России». Ведомством уже подготовлен проект межправительственного соглашения, который предусматривает реализацию совместных проектов в области электроэнергетики. Обсудить варианты предлагается «в рамках российско-монгольской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству».
Как уточнили в Минприроды РФ, российская сторона пытается всеми силами сохранить озеро Байкал — из-за климатических условий запасы питьевой воды будут сокращаться, а значит, нельзя подвергать озеро риску.
«Мы готовы к сотрудничеству с Монголией для сохранения уникального Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Охрана озера Байкал является приоритетной задачей государства», — подчеркнули в министерстве.
Монголия планирует построить четыре ГЭС в бассейне Селенги, обеспечивающей до 30% ежегодного поступления воды в Байкал. По оценке ученых, более 65% возможных последствий строительства ГЭС являются негативными для экосистем реки и Байкала. Остальные 35% не могут поддаваться оценке до начала строительства.