Россия выступает против строительства Монголией ГЭС на реке Селенга, так как станция может погубить озеро Байкал. Об этом заявил министр природных ресурсов Сергей Донской.

«Как я знаю, и.о. главы Бурятии Алексей Цыденов провел переговоры с монгольским руководством, и мы будем в рамках межправкомиссии продолжать переговоры с монголами в части того, чтобы коллеги выстроили нормальную политику, по которой Россия готова представлять экономически эффективные возможности, чтобы Монголия развивалась. И еще никто обратное нам не подтвердил — мы хорошо понимаем, что ГЭС в Монголии на Селенге — это удар по Байкалу», — приводит слова Донского ТАСС.

По словам министра, российская сторона готова представить монгольским партнерам «альтернативные предложения, которые позволят гибко выстроить систему энергообеспечения Монголии с учетом тех мощностей, которые есть в России». Ведомством уже подготовлен проект межправительственного соглашения, который предусматривает реализацию совместных проектов в области электроэнергетики. Обсудить варианты предлагается «в рамках российско-монгольской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству».

Как уточнили в Минприроды РФ, российская сторона пытается всеми силами сохранить озеро Байкал — из-за климатических условий запасы питьевой воды будут сокращаться, а значит, нельзя подвергать озеро риску.

«Мы готовы к сотрудничеству с Монголией для сохранения уникального Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Охрана озера Байкал является приоритетной задачей государства», — подчеркнули в министерстве.

Монголия планирует построить четыре ГЭС в бассейне Селенги, обеспечивающей до 30% ежегодного поступления воды в Байкал. По оценке ученых, более 65% возможных последствий строительства ГЭС являются негативными для экосистем реки и Байкала. Остальные 35% не могут поддаваться оценке до начала строительства.