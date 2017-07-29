Чемпиона Европы по вольной борьбе убили на Байкале
Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по факту убийства 20-летнего чемпиона Европы по вольной борьбе Юрия Власко.
О подробностях расследования рассказали в управлении СК по Республике Бурятия.
«Сегодня ночью на берегу озера Байкал возле села Горячинск было обнаружено тело молодого человека 20 лет с признаками насильственной смерти с колото-резаными ранениями в области головы и шеи», – цитирует сообщение РЕН ТВ.
Старший помощник руководителя следственного управления добавил, что Власко отправился на озеро показать природу края гостям.
Правоохранительные органы ведут расследование преступления.