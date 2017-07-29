Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по факту убийства 20-летнего чемпиона Европы по вольной борьбе Юрия Власко.

О подробностях расследования рассказали в управлении СК по Республике Бурятия.

«Сегодня ночью на берегу озера Байкал возле села Горячинск было обнаружено тело молодого человека 20 лет с признаками насильственной смерти с колото-резаными ранениями в области головы и шеи», – цитирует сообщение РЕН ТВ.

Старший помощник руководителя следственного управления добавил, что Власко отправился на озеро показать природу края гостям.

Правоохранительные органы ведут расследование преступления.