Генпрокуратура РФ направила правительству письмо о проблемах Байкала. В частности, речь идет о сокращении запасов рыбы.

В ведомстве указывают, что запасы байкальского омуля за последние десять лет сократились вдвое. В качестве причин называется незаконный промысел и «усиление антропогенного воздействия».

Еще одна проблема Байкала — незаконные свалки и сбор сточных вод. Надзорное ведомство установило, что 25 из 34 бурятских заводов не имели очистных сооружений. В районе озера обнаружили 50 свалок, передает ТАСС.

Генпрокуратура также выявила шесть коммунальных предприятий, которые пользовались подземными водами, не имея на то лицензии. Помимо этого, на берегу озера была выявлена незаконная застройка.

Надзорное ведомство предлагает дополнить перечень объектов, которые оказывают негативное влияние на Байкал и подлежат экологическому контролю.