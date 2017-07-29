Власти Москвы помогут завершить реставрационные работы в церкви Всех святых на Кулишках, которая находится на Славянской площади. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

«По одной из легенд на этом месте Дмитрий Донской по благословению Сергия Радонежского заложил еще деревянный Храм. Сейчас в нем идет реставрация. Город поможет завершить работы», – написал градоначальник в своем аккаунте в Twitter.

По одной из легенд этот храм заложил Дмитрий Донской по благословению Сергия Радонежского. Сейчас тут реставрация.Город поможет ее завершить pic.twitter.com/vvICj7ZhOF — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 28 июля 2017 г.

При этом он отметил, что территории, прилегающие к храму, общая площадь которых составляет 60 квадратных метров, уже была благоустроена в рамках программы «Моя улица»

Церковь Всех святых на Кулишках – это православный храм Московской епархии, признанный объектом культурного наследия федерального значения. Церковь является неотъемлемой частью Славянской площади, архитектурный облик которой храм определяет на протяжении многих веков.