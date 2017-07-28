Полицейские задержали участницу шоу «Битва экстрасенсов» в центре Москвы. Ее подозревают в мошенничестве на сумму 700 тыс. рублей.

Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В полицию обратилась 54-летняя безработная жительница Балашихи. Она рассказала, что уже четыре года вместе с дочерью посещает гадалку Сабину, которая принимает клиентов в своей квартире на улице Садовая-Спасская.

«Потерпевшая сообщила, что в общей сложности заплатила за услуги 700 тыс. рублей, но легче от гаданий не стало», — сказал собеседник агентства.

В отношении гадалки возбудили уголовное дело о мошенничестве.

По данным сайта FateLine, в Москве есть только одна гадалка Сабина. В ее профиле указано, что она участница шоу «Битва экстрасенсов».

Из постов женщины в Instagram следует, что она снимается в 18-м сезоне телепроекта.