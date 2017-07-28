Поклонники творчества американской рок-группы Linkin Park хотят создать в Москве стану памяти солиста Честера Беннингтона по аналогии со стеной Цоя на Арбате. Соответствующие предложения появились в фан-сообществе Linkin Park.

Поклонники хотят разместить на одной из уличных стен гигантское граффити, посвященное Честеру Беннингтону. В сообществе отметили, что пока всё находится на стадии идеи. Создание граффити необходимо будет предварительно согласовать с администрацией московского района, сообщает телеканал «360».

Ранее установить памятник солисту рок-группы поклонники группы предложили на набережной Оби в Новосибирске. Один из них представляет собой фигуру фронтмена Linkin Park с микрофоном в руке на постаменте или сидящего на лавочке, украшенной нотами, пишет телерадиокомпания «Мир».

Солист группы Честер Беннингтон был найден повешенным 20 июля в своем доме в Калифорнии. Ему был 41 год, у певца остались шестеро детей.