В Хабаровске поклонники Linkin Park устроят музыкальный вечер в память о фронтмене группы Честере Беннингтоне. Жители города планируют запустить в небо черные и белые воздушные шары. В тот же день в одном из ночных клубов они предлагают коллективно послушать песни этой группы и посмотреть ее видеоклипы.

«Смысл мероприятия в том, чтобы почтить нашего кумира, на песнях которого мы все выросли, музыка которого помогала нам переживать самые тяжёлые моменты в жизни», - цитирует одного из организаторов вечера Татьяну Волгину ИА AmurMedia.

По словам Волгиной, уже сейчас о своем желании посетить мероприятие сообщили более 50 человек. Музыкальный вечер запланирован на 28 июля.

Самоубийство Честера Беннигтона поразило его поклонников по всему миру. В различных городах в его память устраиваются акции и памятные вечера.

К примеру, как писали «Известия», в Москве у здания посольства США появился стихийный мемориал в память о погибшем фронтмене группы Linkin Park.