Фанаты американской группы Linkin Park создали у здания посольства США в Москве стихийный мемориал в память о погибшем фронтмене группы Честере Беннингтоне.

Они прикрепили несколько больших фотографий музыканта около информационного щита американской дипмиссии. Кроме того, там повесили воздушный шар в виде сердца, а москвичи третий день подряд приносят цветы и игрушки.

Несмотря на поздний час воскресенья, около здания посольства стоят несколько десятков поклонников солиста Linkin Park, сообщает РИА Новости.

В основном это молодые люди, некоторые из них плачут, кто-то читает стихи. Беннингтон был обнаружен мертвым в своем доме в Палос-Вердес-Эстейтс в Калифорнии. Музыкант был дома один, его семья уехала из города. Коронер подтвердил, что причиной смерти Беннингтона стало самоубийство.