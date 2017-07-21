Билеты на грядущие концерты группы Linkin Park в рамках мирового тура One More Light, а также на совместные шоу с группой Blink-182 всё еще остаются в продаже, несмотря на то что вокалист Linkin Park покончил с собой накануне, 20 июля.

В настоящее время в график гастролей на сайте группы не внесено никаких изменений. Ближайшее выступление намечено на 27 июля в Мансфилде, штат Массачусетс, а финальное в рамках гастрольного турне — 5 ноября в японском Токио, сообщает «РИА Новости».

Ранее стало известно, что 41-летний солист группы Честер Беннингтон был найден мертвым в своем доме в Палос-Вердес-Эстейтс в Калифорнии. Отмечается, что его семья была в отъезде и он был дома один. Полиция рассматривает версию самоубийства в качестве основной. У музыканта остались шестеро детей от двух браков. На момент смерти он был женат во второй раз.