На сайте группы Linlin Park открылся раздел, где публикуется записи из соцсетей, посвященные памяти Честера Беннингтона. На странице размещаются с записи с хэштегом #RIPChesterBennington.

Поклонники группы делятся скорбью, выкладывают свои рисунки и фотографии музыканта.

В верхней части страницы указаны контакты психологических служб для людей, переживающих кризис и задумывающихся о самоубийстве.

Утром 20 июля Беннингтон был обнаружен повешенным в своем доме в пригороде Лос-Анджелеса, музыканту был 41 год. Последние годы он боролся с алкогольной и наркотической зависимостью.