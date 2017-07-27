В Ульяновске в эту субботу, 29 июля, состоится концерт, посвященный памяти ушедшего из жизни солиста группы Linkin Park Честера Беннингтона. Он пройдет в одном из ночных клубов города.

Как сообщает ресурс 1ul.ru, это будет акустический концерт, на котором прозвучат лучшие композиции фронтмена легендарной группы. Пришедшие на концерт зажгут свечи в память о Беннингтоне.

Кроме того, организаторы концерта планируют установить «открытый микрофон», чтобы любой смог рассказать о том, какое место в его жизни занимал музыкант. Возможность исполнить музыку или песню группы получит каждый желающий.

Памятные вечера и концерты в честь Честера Беннингтона устраивают во многих российских городах. Как писали «Известия», в Новосибирске хотят установить ему памятник.