Фанаты Linkin Park зажгут свечи в Ульяновске в память о Беннингтоне
В Ульяновске в эту субботу, 29 июля, состоится концерт, посвященный памяти ушедшего из жизни солиста группы Linkin Park Честера Беннингтона. Он пройдет в одном из ночных клубов города.
Как сообщает ресурс 1ul.ru, это будет акустический концерт, на котором прозвучат лучшие композиции фронтмена легендарной группы. Пришедшие на концерт зажгут свечи в память о Беннингтоне.
Кроме того, организаторы концерта планируют установить «открытый микрофон», чтобы любой смог рассказать о том, какое место в его жизни занимал музыкант. Возможность исполнить музыку или песню группы получит каждый желающий.
Памятные вечера и концерты в честь Честера Беннингтона устраивают во многих российских городах. Как писали «Известия», в Новосибирске хотят установить ему памятник.