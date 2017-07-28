Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев призвал не связывать отключение электроэнергии в Крыму с жарой на Кубани. Причиной стало срабатывание системы автоматики на Ставропольской ГРЭС. Об этом глава Кубани написал в своем аккаунте в Twitter.

«Важное уточнение по блэкауту в Крыму. СМИ со ссылкой на Минэнерго РФ написали, что причина — жара на Кубани. Это не так», — написал Кондратьев.

Напомним, в пятницу были отключены все нитки энергомоста в Крым. В результате весь полуостров остался без энергоснабжения.

Минэнерго сообщило ранее, что причиной аварийного отключения ВЛ 500 кВ стала аномально высокая температура воздуха, установившаяся в юго-западном энергорайоне Краснодарского края.

Несколько районов Краснодарского края остались без света в результате отключения, написал Кондратьев.

Позже Минэнерго сообщило, что напряжение в Крыму дали всем потребителям, передает RNS. О том, что энергоснабжение на полуострове полностью восстановлено, заявил и глава республики Сергей Аксенов.