Аварийное отключение автоматики обесточило полуостров, сообщил «Известиям» министр топлива и энергетики Крыма Вадим Белик.

Отсутствие света произошло в Симферополе, Севастополе, Ялте, Керчи, Феодосии, Судаке, Бахчисарае, Красноперекопске и других городах. Без питания осталось и здание компании «Крымэнерго». Там сообщили, что выясняют причины сбоя. Крупнейшие объекты инфраструктуры в настоящее время подключаются к резервным источникам питания.

«Произошло отключение электроэнергии. Сработала аварийная автоматика. Сейчас идет активное восстановление четырех линий. Работают максимально быстро, чтобы восстановить энергоснабжение», – сказал Белик.