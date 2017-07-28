Аксенов заявил о полном восстановлении электроснабжения в Крыму
Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил о полном восстановлении электроснабжения полуострова после аварийного отключения. Как сообщили в Минэнерго России, причиной отключения электроэнергии стала аномальная жара.
«Электроснабжение Крыма полностью восстановлено», — цитирует Аксенова его пресс-служба в пятницу, 28 июля.
Массовое отключение электричества произошло из-за высоких температур, установившихся в Юго-Западном энергорайоне Краснодарского края, который поставляет электроснабжение на полуостров. Без света остались жители Симферополя, Севастополя, Ялты, Керчи, Феодосии, Судака, Бахчисарая, Красноперекопска и других городов полуострова.
Ранее сообщалось, что корабли и части Черноморского флота перешли на резервное электропитание из-за отключения электроэнергии в Крыму