Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил о полном восстановлении электроснабжения полуострова после аварийного отключения. Как сообщили в Минэнерго России, причиной отключения электроэнергии стала аномальная жара.

«Электроснабжение Крыма полностью восстановлено», — цитирует Аксенова его пресс-служба в пятницу, 28 июля.

Массовое отключение электричества произошло из-за высоких температур, установившихся в Юго-Западном энергорайоне Краснодарского края, который поставляет электроснабжение на полуостров. Без света остались жители Симферополя, Севастополя, Ялты, Керчи, Феодосии, Судака, Бахчисарая, Красноперекопска и других городов полуострова.

Ранее сообщалось, что корабли и части Черноморского флота перешли на резервное электропитание из-за отключения электроэнергии в Крыму