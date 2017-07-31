Роскомнадзор запретил сторонним компаниям собирать открытую персональную информацию пользователей «ВКонтакте». Об этом говорится в разъяснении надзорного ведомства (есть у «Известий»), направленном в адрес фирмы, собирающей такие данные. В пресс-службе Роскомнадзора «Известиям» подтвердили эту позицию.

В надзорном ведомстве рассказали, что по Федеральному закону «О персональных данных» допускается обработка персональных данных (ПД), доступ к которым предоставил сам их владелец. Но по ст. 6 того же закона обработка таких данных возможна только с согласия субъекта ПД.

— В соответствии с пунктом 5.12 пользовательского соглашения сети «ВКонтакте» пользователь дает согласие только на доступ к информации, которую он размещает на персональной странице, в том числе к своим персональным данным, — пояснили в пресс-службе Роскомнадзора. — Согласия на сбор, обработку и передачу третьим лицам пользователь не дает.

В Роскомнадзоре пояснили, что при отсутствии волеизъявления гражданина его персональные данные не могут храниться, обрабатываться и передаваться.

— Если это [сбор данных пользователей в соцсети] делалось ранее, то такая практика должна быть прекращена, — резюмировали в пресс-службе Роскомнадзора.

Администрации соцсетей негативно относятся к компаниям, которые собирают пользовательские данные. Так, в марте этого года Facebook запретила использовать данные соцсети для отслеживания поведения людей. В компании отметили, что пользователи должны чувствовать себя в безопасности, и обещали добавить соответствующий пункт в правила пользования их площадкой.

В январе 2017 года администрация «ВКонтакте» подала иск в Арбитражный суд Москвы против ООО «Дабл» (использует бренд Double Data) и Национального бюро кредитных историй. Две эти компании оценивают кредитоспособность заемщиков на основе информации их профилей в соцсетях и продают эти данные банкам. Согласно иску, НБКИ предлагает кредитным организациям сервисы на основе технологий, разработанных «Дабл». При этом сумма исковых требований соцсети составила 1 рубль.

Замдиректора Координационного центра национального домена сети интернет по правовым вопросам Сергей Копылов в беседе с «Известиями» напомнил, что пользователи сами выкладывают свои персональные данные в открытый доступ.

— Либо надо сразу ограничивать доступ к этим данным, либо дать всем возможность их использовать, — заявил Сергей Копылов. — Сейчас же ситуация напоминает случай, когда человек повесил на забор фотографию, но запретил на нее смотреть. Любая компания может использовать общедоступные данные. И неважно, что именно сказано в пользовательском соглашении соцсети, сторонние компании этим соглашением не связаны. Кроме того, сама соцсеть не сможет проконтролировать, кто собирает данные ее пользователей.

— В наших правилах записано, что сторонние компании без нашего ведома не могут собирать данные пользователей, в том числе использовать для этого автоматические инструменты, — сообщили в пресс-службе соцсети «Одноклассники».

Пресс-служба «ВКонтакте» не ответила на запрос «Известий».

Месячная аудитория «ВКонтакте», по собственным данным соцсети, составляет 95 млн человек.