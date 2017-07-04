Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что ведомство ведет активный диалог со всеми мессенджерами по включению их в реестр организаторов распространения информации.

«Идет активный диалог со всеми мессенджерами. Это вопрос времени. Все должны соблюдать российское законодательство», — приводит слова Жарова «РИА Новости».

Ранее Роскомнадзор потребовал от Telegram предоставить ведомству сведения для внесения в реестр. Создатель мессенджера Павел Дуров предоставил регистрационные данные, однако отказался выполнять требования «закона Яровой».