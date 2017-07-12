Руководство социальной сети «ВКонтакте» считает избыточными и невыполнимыми дополнительные меры противодействия распространению противоправной информации, которые предложили депутаты Госдумы от «Единой России» Сергей Боярский и Андрей Альшевских. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу интернет-ресурса.

«Мы не проверяем и не можем проверять достоверность публикуемой пользователями информации или осуществлять премодерацию контента. Собственно, этого и не делает ни одна коммуникационная платформа с пользовательским контентом», — подчеркнул представитель «ВКонтакте».

Он пояснил, что действующие механизмы регулирования подобной информации позволяют каждому пользователю сообщить о неправомерном, оскорбительном или недостоверном, по его мнению, контенте, и заверил, что все поступившие жалобы будут рассмотрены без исключений. «Данный комплекс мер является максимально эффективным, а дополнительные ограничительные законы совершенно избыточны и неисполнимы по своей сути», — отметил представитель соцсети.

Ранее в среду депутаты ГД Сергей Боярский и Андрей Альшевских внесли законопроект, который предлагает ввести дополнительные механизмы регулирования распространения противоправной и недостоверной информации в соцсетях. В частности, парламентарии предлагают ввести штрафы в размере 3–5 млн рублей для граждан и 30–50 млн рублей для юридических лиц за отказ удалять противоправную информацию в социальных сетях.