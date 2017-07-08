После введения в мае запрета на Украине российских «ВКонтакте» и Yandex они вошли в топ-5 самых посещаемых жителями страны интернет-ресурсов, также запрещенная в стране соцсеть «Одноклассники» стала шестой по популярности среди украинцев, сообщает Интернет-ассоциация Украины.

Ассоциация сообщила, что исследование проводилось в июне компанией Factum Group Ukraine по заказу Интернет-ассоциации. Первое место по популярности среди украинцев занял Google, вторым стал YouTube. Следом расположилась соцсеть Facebook, за ней — «ВКонтакте». Запрещенная на Украине сеть «Одноклассники» стала шестой. Сайт российской Mail.ru стал девятым.

Напомним, в мае президент Украины Петр Порошенко утвердил решение Совета безопасности о запрете в стране доступа к соцсетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также ресурсам компании «Яндекс». По данным опросов социологической группы «Рейтинг», введение этих запретов не поддержали 60% украинцев.