Швейцарский адвокат Гульнары Каримовой попросил Федеральную прокуратуру Швейцарии приостановить расследование в отношении нее из-за невозможности встретиться со своей подзащитной. Об этом 28 июля сообщило агентство Reuters.

Защитник дочери экс-президента Узбекистана Грегуар Манжа заявил, что не знает, где узбекские власти содержат дочь первого президента Узбекистана Гульнару Каримову, интересы которой он должен представлять.

«Учитывая, что я не могу выйти на связь и пообщаться с моей подзащитной, мне фактически препятствуют в оказании помощи и осуществлении защиты госпожи Гульнары Каримовой», — цитирует агентство адвоката.

В связи с этим Манжа направил в швейцарскую прокуратуру запрос на приостановку расследования в отношении его подзащитной.

Ранее Узбекистан попросил Швейцарию о юридической помощи в расследовании дела, касающегося Гульнары Каримовой. Федеральная прокуратура Швейцарии с 2012 года проводит расследование в отношении шести лиц, включая Каримову. Ведомством наложен арест на принадлежащие им ценности на сумму более 800 млн швейцарских франков ($838 млн).