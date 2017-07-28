Генеральная прокуратура Узбекистана заявила об аресте активов дочери экс-президента республики Гульнары Каримовой на сумму более $800 млн в Швейцарии.

Также в настоящее время прокуратура Швейцарии изучает новый запрос властей Узбекистана по делу Каримовой.

«Мы можем подтвердить, что генеральная прокуратура получила запрос Узбекистана об оказании правовой взаимопомощи, который в настоящее время изучается», — цитирует «РИА Новости» представителя прокуратуры.

Также в ведомстве отметили, что уголовное дело против пяти человек и Гульнары Каримовой по факту отмывания денег было открыто в Швейцарии еще 2012 году.

«В настоящий момент генеральной прокуратурой арестованы ативы на сумму более 800 миллионов швейцарских франков (почти $800 млн). С начала открытия уголовного дела в Швейцарии генеральная прокуратура провела процедуры оказания правовой взаимопомощи с 19 странами, в том числе Швецией, Нидерландами и США», — добавили в прокуратуре.

Ранее стало известно, что Ташкентский областной суд признал Каримову виновной в отмывании денег и неуплате налогов и приговорил к 5 годам лишения свободы.