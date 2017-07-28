Генеральная прокуратура Узбекистана потребовала арестовать собственность преступной группы, связанной с дочерью первого президента страны Ислама Каримова Гульнарой, в России еще в 11 странах. Об этом надзорное ведомство республики сообщило в пятницу.

Ранее в пятницу стало известно, что Ташкентский областной суд по уголовным делам 21 августа 2015 года приговорил Гульнару Каримову к 5 годам лишения свободы по делу о совершении ряда имущественных преступлений. Она также является фигурантом еще одного уголовного дела, расследование которого идет в настоящее время.

Каримовой инкриминируют завладение чужим имуществом на сумму $595 млн, необоснованное взимание у абонентов операторов сотовой связи дополнительных комиссий на $96,5 млн, а также сокрытие иностранной валюты на сумму около €29,1 млн и $1,9 млн путем получения откатов.

В отношении Гульнары Каримовой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Сообщается также, что в Москве у Каримовой нашли восемь квартир, пентхаус в жилом комплексе «Камелот» и особняк в массиве «Рублевка». В Ялте у старшей дочери первого президента Узбекистана есть гостиничный комплекс, жилой дом и земельный участок общей стоимостью более $2 млн, передает Утро.ru.

Напомним, в ноябре прошлого года в СМИ появилась информация о смерти Каримовой, которую затем опроверг ее сын.