Вице-премьер России Дмитрий Рогозин пообещал не оставить без ответа действия властей Румынии, не пустивших российский пассажирский самолет.

В пятницу румынские власти под предлогом «санкционной персоны» на борту не дали пересечь воздушное пространство страны рейсу российской авиакомпании S7, которым из Москвы в Кишинев летели 165 пассажиров, в том числе Рогозин, направлявшийся с визитом в Кишинев.

«Румынские власти подвергли опасности жизни пассажиров рейсового самолета S7, женщин и детей. Топлива хватило до Минска. Ждите ответа, гады», — написал Рогозин в своем микроблоге в Twitter.

Румынские власти подвергли опасности жизни пассажиров рейсового самолета S7, женщин и детей. Топлива хватило до Минска. Ждите ответа, гады https://t.co/FC1C0wmBHp — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) July 28, 2017

Самолет, на котором российская делегация направлялась в Молдавию, был вынужден уйти на запасной аэродром в Минск.

Как сообщает ТАСС, сейчас Рогозин возвращается в Москву регулярным рейсом «Аэрофлота».