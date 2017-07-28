Рогозин о действиях Бухареста: ждите ответа, гады
Вице-премьер России Дмитрий Рогозин пообещал не оставить без ответа действия властей Румынии, не пустивших российский пассажирский самолет.
В пятницу румынские власти под предлогом «санкционной персоны» на борту не дали пересечь воздушное пространство страны рейсу российской авиакомпании S7, которым из Москвы в Кишинев летели 165 пассажиров, в том числе Рогозин, направлявшийся с визитом в Кишинев.
«Румынские власти подвергли опасности жизни пассажиров рейсового самолета S7, женщин и детей. Топлива хватило до Минска. Ждите ответа, гады», — написал Рогозин в своем микроблоге в Twitter.
Самолет, на котором российская делегация направлялась в Молдавию, был вынужден уйти на запасной аэродром в Минск.
Как сообщает ТАСС, сейчас Рогозин возвращается в Москву регулярным рейсом «Аэрофлота».