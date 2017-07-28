Самолет компании S7, на борту которого российский вице-премьер Дмитрий Рогозин летел в Кишинев, развернулся в сторону Москвы.

Об этом со ссылкой на данные сайта Flightradar сообщают молдавские интернет-ресурсы.

Согласно этим данным, самолет, достигнув воздушного пространства Венгрии, совершил маневр по развороту в сторону Москвы.

Как сообщает «Интерфакс», в кишиневском аэропорту на информационном табло появилась надпись о том, что рейс компании S7 Москва-Кишинев «перенаправлен». Регистрация пассажиров на рейс S7 Кишинев–Москва началась с двухчасовой задержкой.

В аэропорту Кишинева проходит акция протеста против визита Рогозина. В ней принимают участие несколько десятков активистов организации «Честь, достоинство и родина», выступающей за объединение Молдавии с Румынией.