Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин считает решение властей Румынии не пропускать гражданский самолет с российской делегацией «демаршем в адрес молдавского президента». Об этом сообщает агентство ТАСС.

Самолет с российской делегацией направлялся в Молдавию для проведения переговоров с президентом страны Игорем Додоном по личному приглашению последнего. По достижению воздушного пространства Венгрии, самолет совершил разворот в сторону Москвы. Сообщается, что разрешение на транзит через воздушное пространство не дали власти Румынии и Венгрии.

Рогозин особо отметил, что все детали визита были предварительно обговорены российской и молдавской сторонами.