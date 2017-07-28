Сильная жара с температурой воздуха выше 35 градусов ожидается в субботу, 29 июля, в Московской области, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

«29 июля на территории Московской области местами ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха 35 градусов и выше», — говорится в пресс-релизе.

Также спасатели опубликовали памятку для жителей. МЧС рекомендует поддерживать прохладную температуру воздуха в доме, закрывать окна, которые выходят на солнечную сторону.

Спасатели также рекомендуют обильное питье, избегать интенсивной физической нагрузки, принимать прохладный душ или ванну, делать холодные компрессы.