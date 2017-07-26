Синоптики объявили «желтый» уровень опасности в Москве и области на 27 июля из-за ожидающихся дождей с грозами и сильного ветра. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

«Степень интенсивности опасных явлений: «желтый» — погода потенциально опасна», — сказано в заявлении метеослужбы.

В среду 27 июля при грозах ветер может усиливаться до 17 м/с.

В четверг также сохранится опасность дождей с грозами и сильных порывов ветра до 12–17 м/с.

При этом температура воздуха днем составит +28 градусов.

«Желтый» погодный уровень является третьим из пяти уровней опасностей. Он также объявлен на территории всех областей Центрального федерального округа, кроме Воронежской области, где введен четвертый — «оранжевый» — уровень опасности.