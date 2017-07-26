Среда, 26 июля, стала для Москвы самым теплым днем 2017 года и лета. Сегодня температура воздуха прогрелась выше 26 градусов тепла, сообщили журналистам в столичном Метеобюро.

«В полдень воздух на главной метеостанции столицы — ВДНХ — прогрелся до плюс 26,8 градуса. Таким образом, сегодняшний день стал самым теплым с начала года и лета», — цитирует синоптиков ТАСС.

Отмечается также, что теплая погода продержится в столице до конца недели, воздух постепенно будет прогреваться до 30 градусов. После этого жара начнет спадать, сообщают синоптики.

Ранее самым теплым днем года считалось 30 июня, когда температура воздуха в Москве составила 26,7 градуса. Самое теплое 26 июля оказалось в 2010 году, тогда воздух в столице прогрелся до 37,6 градусов.