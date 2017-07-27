В Центральной России аномальная жара сменит ливни
В пятницу в ряде регионов России аномальная жара придет на смену затяжным ливням. Об этом сообщают региональные управления МЧС РФ.
Отмечается, что речь идет о Курской, Тульской, Воронежской и Брянской областях. Ранее ведомство предупреждало о надвигающихся ливнях на данные регионы, однако в пятницу и субботу в ЦФО прогнозируют сильную жару. Так, в Тульской области воздух прогреется до 32 градусов, в Брянской — до 31 градуса, а на юге и востоке Курской области температура поднимется до 35 градусов.
Самая жаркая погода ожидается в Воронежской области, где максимальная температура воздуха составит 35–37 градусов, в связи с чем «от Воронежского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды получен консультативный доклад «Штормовое предупреждение».
Пожарные и спасательные службы приведены в режим повышенной готовности.