В пятницу в ряде регионов России аномальная жара придет на смену затяжным ливням. Об этом сообщают региональные управления МЧС РФ.

Отмечается, что речь идет о Курской, Тульской, Воронежской и Брянской областях. Ранее ведомство предупреждало о надвигающихся ливнях на данные регионы, однако в пятницу и субботу в ЦФО прогнозируют сильную жару. Так, в Тульской области воздух прогреется до 32 градусов, в Брянской — до 31 градуса, а на юге и востоке Курской области температура поднимется до 35 градусов.

Самая жаркая погода ожидается в Воронежской области, где максимальная температура воздуха составит 35–37 градусов, в связи с чем «от Воронежского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды получен консультативный доклад «Штормовое предупреждение».

Пожарные и спасательные службы приведены в режим повышенной готовности.