Режиссер Алексей Учитель наотрез отказался вносить какие-либо правки в свой фильм «Матильда», включая «голливудские сцены» с обнаженной грудью балерины.

«Естественно, конечно, я не буду вносить правки. Та же сцена с голой грудью не является эротической. Я не хочу это обсуждать, никаких правок вноситься не будет», — приводит слова режиссера АГН «Москва».

Ранее председатель общественного совета при Минкультуры РФ Павел Пожигайло заявил, что обнаженной груди балерины Матильды Кшесинской не место на большом экране, в связи с чем попросил режиссера вырезать эту сцену из фильма, сообщает сайт «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге».