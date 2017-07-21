Режиссер фильма «Матильда» Алексей Учитель заявил, что не собирается вносить никаких правок в картину.

Ранее глава Общественного совета при Министерстве культуры Павел Пожигайло заявил, что режиссер обещал внести изменения.

«Пожигайло высказал свое мнение и замечания. Но никакие правки я вносить не собираюсь», — приводит слова Учителя «РИА Новости».

Напомним, представители общественного движения «Царский крест» назвали «Матильду» «антироссийской и антирелигиозной провокацией в сфере культуры».

Позже депутат Госдумы Наталья Поклонская направила запрос генпрокурору Юрию Чайке с просьбой проверить картину. Также она призвала Министерство культуры РФ вмешаться в ситуацию вокруг фильма «Матильда».

После этого глава Минкульта Владимир Мединский заметил, что ситуация с депутатом Поклонской и «Матильдой» «смещается в сторону цирка».