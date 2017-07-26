Режиссера Алексея Учителя попросили сократить число «голливудских» сцен в фильме «Матильда». С соответствующей просьбой к нему обратился председатель общественного совета при Министерстве культуры РФ Павел Пожигайло.

В частности, он попросил Учителя вырезать из ленты сцену с обнаженной грудью балерины, и добавил, что ни Сергей Бондарчук, ни Андрей Тарковский не снимали такое кино. Общественник также заявил, что картине «Матильда» недостает деликатности, присущей русской культуре. Пожигайло также отметил, что два часа хронометража ленты отведено под отношения царя и Матильды и лишь три минуты рассказывают о его жизни без нее.

Вместе с тем у самого режиссера Алексея Учителя есть что ответить оппонентам. В частности, его адвокат Константин Добрынин обратился к президенту РФС Виталию Мутко с просьбой наказать футбольных болельщиков за баннеры с надписью: «За веру, царя и Отечество. Учитель, руки прочь от Русского Царя!», сообщает «Ридус». Инцидент произошел в середине июля на мачте «Спартак»–«Локомотив».

Премьера фильма о любовной связи будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской состоится 6 октября в Мариинском театре.