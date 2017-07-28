Вопрос о месте проживания дочери задержанной в Турции россиянки будет рассмотрен в Марксовском городском суде после адаптации девочки. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на начальника отдела по опеке и попечительству администрации Марксовского района Саратовской области Надежду Соловьеву.

«Исковое заявление от отца девочки поступило и было принято в Марксовском городском суде. Но даты заседания точной пока нет», — цитирует агентство Соловьеву.

По словам Соловьевой, на данный момент девочка находится в Саратовской области и «пока адаптируется». Ранее стало известно, что местные власти способствовали тому, что Лиза Уханова могла остаться с отцом в родном городе Марксе. Если суд оставит ребенка вместе с папой, то матери будет разрешено только общение с ребенком и только на территории этого города.

Жительница Саратовской области Светлана Уханова с двумя детьми и гражданским мужем Евгением Каачари была задержана турецкой полицией, пытаясь по поддельным документам пересечь турецко-сирийскую границу. Родной отец одной из девочек обратился к главе Чечни Рамзану Кадырову с просьбой посодействовать в возвращении дочери. В начале недели Кадыров сообщил, что щестилетнего ребенка вернули отцу.